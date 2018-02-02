Порошенко: СНБО Украины продлит санкции против российских госбанков

КИЕВ, 1 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в четверг рассмотрит вопрос продления санкций против четырех банков с российским госкапиталом, который подготовил Нацбанк Украины.

"Сегодня по предложению Национального банка я внес в повестку дня (заседания СНБО – ред.) вопрос о продлении санкций против российских банков, и никаких проблем я здесь не вижу", - сказал Порошенко.

По его мнению, это "абсолютно правильная политика государства", ведь ограничения не затрагивают интересы клиентов и вкладчиков, а лишь вынуждает эти банки сворачивать бизнес на Украине.

Украина с 23 марта 2017 года на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка SBER и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Однако в декабре Сбербанк продал VS Bank в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины, в связи с этим Нацбанк предложил СНБО Украины продлить на год санкции в отношении теперь уже только четырех банков с государственным российским капиталом. Речь идет о Сбербанке, Проминвестбанке, "ВТБ Банке" и "БМ Банке".