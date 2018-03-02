Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2017 г упала на 19,6%

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2017 году упала на 19,6%, до 20,26 миллиарда рублей, сообщил журналистам председатель правления биржи Александр Афанасьев.

По его словам, чистая прибыль показала отрицательный результат на фоне снижения процентного дохода. "Общий результат процентного дохода у нас снизился, и поэтому у нас прибыль несколько ниже, чем в прошлом году. Рентабельность по EBITDA составила 72,8%", - сказал он.

По данным биржи показатель EBITDA в 2017 году снизился на 15,5% относительно годом ранее – до почти 28,057 миллиарда рублей.