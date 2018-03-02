FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Медведев предупредил о риске "пузырей" при снижении ставки по ипотеке до 7-8% и ниже


Экономика / Недвижимость и строительство / Компании / Финансы / Потребительский рынок

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что снижение ипотечной ставки создаст благоприятные условия, но за ситуацией необходимо следить, чтобы экономика не понесла большие издержки, как это было в том числе в США в 2008 году.

"В послании (президента РФ Федеральному собранию - ред.) как раз говорилось, что мы в качестве ориентира на будущее должны иметь в виду ипотечную ставку в размере 7-8%. Но если она будет еще ниже, это еще более благоприятные условия будет создавать", - сказал Медведев на встрече с главой республики Мордовия Владимиром Волковым.

"Конечно, нельзя и перегреть этот рынок. Мы знаем: когда ипотечная ставка проваливается совсем низко, то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в Америке, и потом экономика несет очень большие издержки", - подчеркнул премьер.

В ходе встречи Медведев поинтересовался опытом региона в жилищном строительстве и средней ипотечной ставкой. Волков сообщил, что в прошлом году жилищное строительство в Мордовии увеличилось на 15% благодаря системе субсидирования ипотечных кредитов, в рамках которой средняя ставка по ипотеке в регионе составляет 5%.

Волков также отметил, что в регионе рассчитывают на дальнейшее постепенное снижение ставок по кредитам.

"Он (процент - ред.) и должен снижаться", - сказал премьер-министр.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ