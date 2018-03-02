Медведев предупредил о риске "пузырей" при снижении ставки по ипотеке до 7-8% и ниже

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что снижение ипотечной ставки создаст благоприятные условия, но за ситуацией необходимо следить, чтобы экономика не понесла большие издержки, как это было в том числе в США в 2008 году.

"В послании (президента РФ Федеральному собранию - ред.) как раз говорилось, что мы в качестве ориентира на будущее должны иметь в виду ипотечную ставку в размере 7-8%. Но если она будет еще ниже, это еще более благоприятные условия будет создавать", - сказал Медведев на встрече с главой республики Мордовия Владимиром Волковым.

"Конечно, нельзя и перегреть этот рынок. Мы знаем: когда ипотечная ставка проваливается совсем низко, то надувается так называемый пузырь, как это было в ряде стран, в том числе в Америке, и потом экономика несет очень большие издержки", - подчеркнул премьер.

В ходе встречи Медведев поинтересовался опытом региона в жилищном строительстве и средней ипотечной ставкой. Волков сообщил, что в прошлом году жилищное строительство в Мордовии увеличилось на 15% благодаря системе субсидирования ипотечных кредитов, в рамках которой средняя ставка по ипотеке в регионе составляет 5%.

Волков также отметил, что в регионе рассчитывают на дальнейшее постепенное снижение ставок по кредитам.

"Он (процент - ред.) и должен снижаться", - сказал премьер-министр.