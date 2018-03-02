Moody's: "ФК Открытие" в результате санации может потерять значительную часть бизнеса

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" в результате санации может потерять значительную часть своего бизнеса, связанную с его бывшими владельцами, полагает международное рейтинговое агентство Moody's.

"По завершении финансового оздоровления банк "ФК Открытие", скорее всего, потеряет значительную часть бизнеса, связанную с бывшими владельцами и другими сторонами", - говорится в обзоре агентства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Агентство отмечает, что банк использовал значительные резервы на покрытие расходов, и в результате сообщил о чистом убытке в 2017 году в размере 221 миллиарда рублей. "Восстановление показателя прибыли (без учета резервов) будет зависеть от его способности восстановить или построить новую бизнес-модель и получить соответствующий чистый процентный доход, а также комиссионные доходы в течение ближайших 12-18 месяцев", - говорится в сообщении.

"Мы считаем, что относительно дешевое финансирование со стороны Банка России с годовой процентной ставкой в 4,1% в четвертом квартале 2017 года, а также ожидаемая оптимизация затрат должны способствовать увеличению доходов (без учета резервов) банка "ФК Открытие" в 2018 году", - отмечается в документе.

Банк России в настоящее время санирует четыре банка: "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк PSBR и банк "Советский". Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в октябре говорил, что совокупно для финансового оздоровления "ФК Открытие" и Бинбанка потребуется 800-820 миллиардов рублей. Так, по его словам, на финансовое оздоровление "Открытия" понадобится около 450 миллиардов рублей, а Бинбанка - около 350-370 миллиардов рублей. В декабре регулятор сообщил, что докапитализирует "Открытие" на 456,2 миллиарда рублей, допустил возможность повторной докапитализации.

В начале февраля текущего года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов.