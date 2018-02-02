Инвестиционное агентство Shanghai Guosheng взяло контроль над деятельностью CEFC

ПЕКИН, 2 мар - ПРАЙМ. Инвестиционное агентство Shanghai Guosheng Group, подведомственное муниципальному правительству города Шанхай, взяло на себя управление и ежедневное ведение хозяйственной деятельности энергетической компании CEFC, о задержании главы которой сообщили ранее СМИ, пишет в пятницу South China Morning Post.

Как сообщили два осведомленных источника издания, управление компанией перешло к агентству ещё на прошлой неделе.

Ранее в четверг деловое издание Caixin и гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на анонимные источники сообщили о расследовании и задержании главы одной из крупнейших энергетических компаний Китая CEFC Е Цзяньмина. Так, SCMP писала, что бизнесмена задержали по прямому указанию председателя КНР Си Цзиньпина. При этом в пятницу утром компания сделала заявление, что информация о задержании главы энергетической компании CEFC Е Цзяньмина не имеет под собой фактического обоснования.

Е Цзяньмина СМИ называют "мистическим главой CEFC", который за 10 лет смог превратить мелкую фирму, занимающуюся торговлей акциями нефтяных компаний, в динамично развивающегося финансового и нефтяного гиганта, который имеет акции в компаниях по всему миру, в том числе на Ближнем Востоке, в Азии, Европе и Африке. По данным Caixin, глава компании редко появляется на людях, и даже не все топ-менеджеры CEFC встречались с ним лично. Но это не мешает CEFC развиваться. По данным Caixin, компания заняла 222-е место в рейтинге Global Fortune 500, а доходы компании в 2017 году составили 43,4 миллиарда долларов.

Помимо того, что компания должна стать третьим крупнейшим держателем акций "Роснефти" ROSN, CEFC стала одним из наиболее крупных китайских инвесторов нефтяных компаний в Чехии, Казахстане, Катаре, Анголе, Чаде.

Консорциум швейцарского трейдера Glencore и суверенного фонда Катара QIA, купивший 19,5% акций "Роснефти" в ходе приватизационной сделки в 2016 году, теперь продает 14,16% акций российской нефтекомпании китайской CEFC. Сумма сделки оценивается в 9,1 миллиарда долларов. После ее закрытия доля Glencore составит 0,5%, QIA - 4,7%.