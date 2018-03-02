Минфин РФ предложит к обмену евробонды с погашением в 2019, 2020 и 2030 гг

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин России в 2018 году сможет предложить к обмену суверенные еврооблигации РФ трех выпусков - с погашением в 2019, 2020 и 2030 годах, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, бумаги будут обмениваться на облигации других выпусков. Сумма сделок составит не более 4 миллиардов долларов.

Бумаги будут обмениваться по стоимости, не превышающей их рыночную цену, на конкурсной основе путем формирования книги заявок либо путем направления держателям ценных бумаг предложения об обмене.

Принимать решение о выборе выпусков к обмену из числа указанных Минфин будет исходя из рыночной конъюнктуры и анализа спроса участников международного рынка капитала. В результате обмена Минфин должен обеспечить снижение объема государственного внешнего долга РФ, сокращение расходов на его обслуживание и снижение объемов выплат по нему в 2018–2020 годах, говорится в распоряжении.

Минфин РФ в текущем году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда. Организатором размещения и обмена евробондов РФ выбран "ВТБ Капитал".