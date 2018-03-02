FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Минфин РФ предложит к обмену евробонды с погашением в 2019, 2020 и 2030 гг


Облигации / Компании / Финансы / Рынки

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Минфин России в 2018 году сможет предложить к обмену суверенные еврооблигации РФ трех выпусков - с погашением в 2019, 2020 и 2030 годах, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, бумаги будут обмениваться на облигации других выпусков. Сумма сделок составит не более 4 миллиардов долларов.

Бумаги будут обмениваться по стоимости, не превышающей их рыночную цену, на конкурсной основе путем формирования книги заявок либо путем направления держателям ценных бумаг предложения об обмене.

Принимать решение о выборе выпусков к обмену из числа указанных Минфин будет исходя из рыночной конъюнктуры и анализа спроса участников международного рынка капитала. В результате обмена Минфин должен обеспечить снижение объема государственного внешнего долга РФ, сокращение расходов на его обслуживание и снижение объемов выплат по нему в 2018–2020 годах, говорится в распоряжении.

Минфин РФ в текущем году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда. Организатором размещения и обмена евробондов РФ выбран "ВТБ Капитал".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ