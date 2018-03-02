Банк Англии считает необходимым регулировать криптовалюту

ЛОНДОН, 2 мар - ПРАЙМ. Криптовалюту необходимо регулировать, так как она содержит много угроз и никогда не станет полноценной заменой традиционных денег, заявил в пятницу глава Банка Англии Марк Карни.

По его мнению, криптовалюта не является надежным финансовым инструментом в широком смысле, она имеет ценность только "для небольшого круга людей и в ограниченной степени".

Карни отметил, что о несостоятельности криптовалюты свидетельствует ее высокая волатильность. "Чрезвычайная волатильность частично отражает то, что криптовалюта не имеет ни внутренней ценности, ни внешней поддержки", - сказал он, выступая на экономической конференции в Эдинбурге.

Глава британского банковского регулятора не считает, что данный вид финансовых инструментов следует запретить, однако указал, что криптовалюту необходимо тщательно регулировать. "Пришло время регулировать экосистему криптоактивов по тем же стандартами, что и остальную финансовую систему", - подчеркнул он.

Британские финансовые власти осторожно относятся к криптовалюте и неоднократно отмечали необходимость ее регулирования. В частности, регулятор финансового рынка (FCA) в сентябре прошлого года предупредил участников рынка, а также владельцев стартапов о высоких спекулятивных рисках первичного размещения токенов криптовалют (ICO).