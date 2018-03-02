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Набсовет Московской биржи рекомендует финальные дивиденды за 2017 г в 5,47 руб на акцию


Компании / Финансы

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Наблюдательный совет Московской биржи рекомендовал акционерам направить на финальные дивиденды за 2017 год 5,47 рубля на акцию, следует из материалов торговой площадки.

Реестр акционеров на получение дивидендов предлагается закрыть 15 мая.

"Наблюдательный совет рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 12,45 миллиарда рублей, или 5,47 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении.

С учетом ранее выплаченных в 2017 году промежуточных дивидендов в размере 5,67 миллиарда рублей (2,49 рубля на акцию), общий объем выплат по итогам прошлого года может составить 18,12 миллиарда рублей (7,96 рубля на акцию), или 89% чистой прибыли по МСФО.

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