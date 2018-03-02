FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Сооснователь Uber заявил, что выпустит собственную криптовалюту


Компании / Финансы / Рынки / Валюта

МОСКВА, 2 мар - ПРАЙМ. Сооснователь сервиса заказа такси Uber Гаррет Кэмп (Garrett Camp) запустит собственную виртуальную валюту Eco, заявил он в интервью Fortune.

Для осуществления проекта будет создано некоммерческое предприятие Eco Foundation, в которое планируется вложить 10 миллионов долларов. Финансирование будет происходить за счет собственных средств Кэмпа и небольшого числа партнеров. Eco, по словам Кэмпа, будет призвана решить разного рода проблемы, в том числе технического характера, которые существуют в других проектах, таких как Bitcoin и Ethereum.

Кэмп планирует выпустить 1 триллион токенов в течение нескольких лет, причем половина из них придется на первый миллиард пользователей, говорится в интервью. Пятая часть токенов будет зарезервирована для пользователей с верифицированными узлами (в данном случае, исследователей и университетов), а оставшиеся 30% будут разделены равными частями между стратегическими партнерами по всему миру, консультантами и Eco Foundation.

"Мы находимся на этапе проектирования. Мы намеренно еще не написали большую часть кода. Пока мы не начали углубляться в реализацию этой системы, мы хотим привлечь больше экспертов, исследователей и ученых", - также сообщил Кэмп в интервью.

Uber - сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от работающих в ней таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.

Версия для печати

Криптовалюты

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ