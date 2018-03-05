Россияне задолжали "черным микрокредиторам" почти 100 млрд руб‍

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. В России за прошлый год количество нелегальных микрокредиторов выросло до отметки почти в 6,6 тысячи. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на комитет по безопасности СРО "МиР", это в три раза больше, чем зарегистрированных Банком России микрофинансовых организаций (МФО).

Как отмечает "МиР", на конец января 2018 года число нелегальных микрокредиторов в стране превышало количество легальных МФО в три раза. В то же время жители России должны нелегальным кредиторам почти 100 млрд рублей, а средний объем портфеля одного нелегального кредитора составляет около 10 млн рублей.

На 1 марта текущего года в реестре ЦБ РФ значится 2,2 тысячи МФО, а объем легального микрофинансового рынка в стране на конец прошлого 2017 года оценивается специалистами в 121 млрд рублей.