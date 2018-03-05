Французская AXA купит американскую страховую компанию XL Group за $15,3 млрд

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Французская страховая компания AXA договорилась о приобретении американского страховщика XL Group Ltd за 15,3 миллиарда долларов, следует из сообщения французской компании.

По условиям подписанного соглашения, AXA купит 100% акций XL Group по цене 57,6 доллара за одну ценную бумагу. Предложенная цена на 33% превышает стоимость акций XL Group на закрытии торгов 2 марта. Исходя из условий сделки, одобренной советами директоров обеих компаний, общая ее стоимость составит 15,3 миллиарда долларов.

AXA считает, что данная сделка, завершение которой запланировано на второе полугодие, открывает новые стратегические возможности для компании, учитывая географическую диверсификацию бизнеса XL Group и ее обширный опыт работы.

Французская страховая компания AXA была основана в 1816 году. Ее штаб-квартира расположена в Париже. Она работает в 64 странах, штат сотрудников насчитывает порядка 166 тысяч человек.

Американская страховая компания XL Group основана в 1987 году. Она работает на территории Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Штат ее сотрудников составляет около 7,4 тысячи человек.