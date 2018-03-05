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Siemens планирует привлечь $5,7 млрд по итогам IPO Healthineers


Компании / Финансы / Потребительский рынок

БЕРЛИН, 5 мар - ПРАЙМ. Siemens AG в воскресенье сообщила, что в рамках IPO разместит на бирже примерно 15% акций Siemens Healthineers AG. Их стоимость может достичь 5,7 млрд долларов, а листинг – стать одним из крупнейших в Европе за много лет, сообщает Dow Jones.

Листинг, впервые анонсированный в 2016 году, входит в программу генерального директора Siemens Джо Кэзера по оптимизации разросшегося конгломерата. IPO предоставит инвесторам доступ к акциям компании и привлечет финансовые средства, необходимые для расширения. Медико-технологическое подразделение Siemens десятилетия назад создало рентгеновский аппарат. Сейчас оно стремится укрепить свои позиции в секторе оборудования для визуализации и инвестировать в такие новые области, как молекулярная диагностика, которая сулит более быстрый рост.

По словам Siemens, размещение акций ее медицинского бизнеса является важным шагом на пути приобретения стартапов, особенно американских, которые разрабатывают новые медицинские и диагностические технологии и услуги.

Siemens начнет принимать предложения на акции Healthineers во время формирования книги заявок, которое продлится с 6 по 15 марта. Компания планирует разместить 150 млн акций, или примерно 15% от обыкновенных акций. Она установила диапазон цены размещения от 26 до 31 евро за обыкновенную акцию.

Таким образом, предложение в случае полной подписки будет оценено в 3,90–4,65 млрд евро.

Медицинский бизнес Siemens является одним из наиболее прибыльных в составе группы. За год по 30 сентября доналоговая прибыль Healthineers составила 2,5 млрд евро, а выручка – 13,8 млрд евро. Маржа прибыли повысилась до 18,1% с 17,2% за предыдущий год. Доля Healthineers в суммарной выручке Siemens составляет 17%, а в прибыли – 30%.

Кэзер, возглавивший компанию четыре года назад, сейчас пытается переориентировать ее, сократив отстающие бизнесы, например телекоммуникаций и бытовой техники. Он хочет сфокусироваться на узкой области более прибыльных бизнесов.

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