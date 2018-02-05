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СМИ: Хорошковский вышел из переговоров по покупке украинской "дочки" Сбербанка


Компании / Финансы / Банки

КИЕВ, 5 мар - ПРАЙМ. Украинский бизнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров по покупке дочернего банка Сбербанка SBER на Украине. Об этом пишет финансовое информагентство FinClub со ссылкой на источник на финансовом рынке.

Как стало известно украинскому изданию, Хорошковский смог достигнуть принципиальной договоренности с материнской структурой Сбербанка по сделке, но был вынужден в конце января текущего года выйти из переговоров после того, как его юридическая служба дала свое заключение о возможных рисках, которые связаны с нарушением санкционного законодательства Евросоюза в случае прямой или опосредованной покупки украинской "дочки" российского Сбербанка.

"Для Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров", - отметил собеседник FinClub.

По данным агентства, в настоящее время Национальный банк Украины рассматривает пакет документов на покупку 100% "дочки" Сбербанка от белорусского Паритетбанка. Летом 2017 года Паритетбанк фигурировал в сделке по покупке украинского банка инвестиционной компанией VP Capital, принадлежащей белорусскому IT-предпринимателю Виктору Прокопене.

Валерий Хорошковский ранее возглавлял СБУ, таможню, был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова в 2010-2012 годы. Последние пять лет он живет в Монако. Ранее он был владельцем Укрсоцбанка, а на конец 2016 года опосредованно контролировал 50% группы Inter Media Group, владеющей телеканалом "Интер".

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