Чистая прибыль ОТП Банка по МСФО в 2017 году выросла на 22%

МОСКВА, 5 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль ОТП Банка по МСФО (без учета онлайн-проекта Touch Bank) по итогам 2017 года выросла на 22% по сравнению с предыдущим годом, до 5,9 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба группы.

"В соответствии с консолидированной финансовой отчетностью по МСФО, опубликованной группой ОТП, прибыль группы в России (без учета онлайн-проекта Touch Bank) по итогам 2017 года составила 5,9 миллиарда рублей, что на 22% больше показателя прошлого года", - говорится в сообщении. Отмечается, что данный результат является исторически лучшим за все годы присутствия группы ОТП в России.

Чистые комиссионные доходы российского бизнеса группы ОТП в 2017 году выросли на 47% в годовом выражении и составили 4,9 миллиарда рублей, объем корпоративных кредитов - в 1,54 раза, до 12,4 миллиарда рублей. Рабочий кредитный портфель составил 98 миллиардов рублей, увеличившись на 20%. Портфель депозитов вырос на 9%, до 78,7 миллиарда рублей.

"Прошедший год стал для банка самым успешным за все годы работы группы ОТП на российском рынке. Мы не только реализовали все намеченные планы, но и превзошли целевые финансовые показатели, поставленные акционерами перед российским подразделением группы. Помимо исторически лучшего результата в России, по итогам 2017 года мы показали один из лучших финансовых результатов среди всех банков группы ОТП в Европе", - приводятся в сообщении слова президента ОТП Банка Ильи Чижевского.

По его словам, в планах группы на 2018 год – разработка и запуск новых проектов, направленных на повышение эффективности бизнеса банка, укрепление позиций в ключевых сегментах розничного кредитования, увеличение доходности кросс-продаж, запуск новых каналов взаимодействия с клиентами, включая развитие направления онлайн-кредитования, рост объемов корпоративного и малого бизнеса.