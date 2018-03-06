Мировые компании в ходе ICO за месяц привлекли около $1,2 млрд

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Мировые компании в ходе ICO (первичное публичное размещение токенов) за месяц (с 18 января по 18 февраля) привлекли около 1,193 миллиарда долларов, следует из февральских данных портала TokenData.

"Третий месяц подряд ICO позволили привлечь более 1 миллиарда долларов, в феврале 2018 года 55 проектов собрали 1,2 миллиарда долларов", - говорится в сообщении. В целом, за первые два месяца 2018 года через ICO было привлечено 50% общей собранной в 2017 году суммы средств. Данный показатель не включает в себя ожидаемое ICO мессенджера Telegram, через которое компания может привлечь 1,5-2 миллиарда долларов.

Наибольший объем привлеченных средств с начала года отмечается в США - 788 миллионов долларов против 1,64 миллиарда долларов за весь 2017 год. В Китае за два месяца было привлечено 265 миллионов долларов против 143 миллионов долларов за весь прошлый год. На третьем месте по объему привлеченных через ICO средств Литва с 249 миллионами долларов против полученных в прошлом году 82 миллионов долларов.

В топ-10 стран по объему привлеченных с начала 2018 года средств также попали Швейцария, Сингапур, Гонконг, Великобритания, Гибралтар, Канада и Россия. В РФ, по данным TokenData, за январь-февраль в ходе ICO было привлечено 74 миллиона долларов, тогда как за весь 2017 год 200 миллионов долларов.

"США продолжают оставаться страной, в которой через ICO привлекают наибольший объем капитала, несмотря на повышенное внимание SEC. Средства, привлеченные командами в Китае и Гонконге, уже превзошли по объему суммы, полученные в 2017 году, несмотря на политику ЦБ Китая. Швейцария, самопровозглашенная "крипто-дружественная" страна, не привлекла значительного капитала через ICO при нынешней позиции ее регуляторов. По неизвестным нам причинам Литва, одно из красивейших прибалтийских государств, имеет большое число любителей токенов", - отмечается в сообщении.

Эксперты TokenData отмечают, что темпы привлечения средств через ICO не замедляются, несмотря на заявления и запретительные действия мировых регуляторов. "За первые три дня марта было запущено более ста новых ICO, а популярность частных и стандартных pre-sale (предварительные торги до запуска ICO - ред.) позволили привлечь 55% капитала, собранного в феврале", - говорится в сообщении.