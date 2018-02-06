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ЦБ направил предписание Ананьеву по участию в банке "Возрождение"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 6 мар -ПРАЙМ. Банк России во вторник направил Дмитрию Ананьеву предписание по участию в банке "Возрождение": теперь он и подконтрольные ему структуры имеют право голоса только по 10% акций банка, следует из сообщения регулятора.

Банк "Возрождение" VZRZ входит в одну группу с Промсвязьбанком PSBR, который санируется через контролируемый ЦБ фонд. В рамках этого механизма ЦБ вкладывает средства в Промсвязьбанк и становится его основным собственником. После объявления о санации регулятор указал, что собственники санированных банков не могут контролировать другие банки и братья Ананьевы должны сократить долю в акционерном капитале "Возрождения" до 10%.

На минувшей неделе Алексей Ананьев сообщил в интервью газете "Ведомости", что после введения в ПСБ временной администрации братья разделили активы и теперь банковский бизнес полностью принадлежит Дмитрию Ананьеву.

Предписание Дмитрию Ананьеву направлено "из-за выявления неудовлетворительной деловой репутации лица, осуществляющего контроль в отношении акционеров кредитной организации, владеющих более 10% ее акций", отмечается в сообщении регулятора.

В число подконтрольных Дмитрию Ананьеву компаний, имеющих голоса в банке "Возрождение", входят шесть кипрских офшоров: Bervessa Holding Ltd, Notilsera Holding Ltd, Reldans Holding Ltd, Rotilesa Holding Ltd, Tamilania Holding Ltd, Kostrano Investments Ltd, уточняет ЦБ.

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