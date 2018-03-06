Минфин РФ на аукционах 7 марта предложит ОФЗ на 40 млрд руб

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 7 марта предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 40 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 20 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года также на 20 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 28 февраля, разместил ОФЗ двух серий на 50 миллиардов рублей при совокупном спросе в 140,3 миллиарда рублей.