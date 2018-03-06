ЦБ до 1 апреля 2019 г объединит Бинбанк и "Открытие", докапитализировав Бинбанк на 56,9 млрд руб

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. ЦБ планирует до 1 апреля 2019 года объединить Бинбанк и "ФК Открытие" и докапитализировать Бинбанк на 56,9 млрд руб, сообщает регулятор. При этом ЦБ утвердил изменения в общий план участия в осуществлении мер по санации Бинбанка.

"До 1 апреля 2019 планируется объединение Бинбанка с банком "ФК Открытие", - сказано в материалах.

Банк России в настоящее время санирует четыре банка: "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк PSBR и банк "Советский". В начале февраля текущего года председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие" за исключением доли плохих активов.

Глава "ФК Открытие" Михаил Задорнов говорил в конце февраля, что объединение Бинбанка, "ФК Открытие" и их дочерних банков может быть юридически оформлено на горизонте одного года. Прошлые собственники "ФК Открытие" уже завели часть активов на баланс банка в счет их долгов, но диалог с ними идет непросто, сетовал Задорнов.

Банк России в настоящее время санирует четыре банка: "ФК Открытие", Бинбанк, Промсвязьбанк PSBR и банк "Советский". В начале февраля текущего года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор принял решение объединить санируемые Бинбанк и "ФК Открытие".

"Банк России утвердил изменения в план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства публичного акционерного общества "Бинбанк", которыми предусмотрено выделение Банком России финансирования на осуществление мероприятий по докапитализации банка в размере 56,9 миллиарда рублей. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций ПАО "Бинбанк", - говорится в сообщении.