Порошенко продлил еще на год санкции против украинских "дочек" госбанков РФ

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Президент Украины Петр Порошенко во вторник продлил еще на один год санкции против 4 украинских "дочек" российских госбанков, сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал указ… которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Однако в декабре Сбербанк продал VS Bank в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины, в связи с этим Нацбанк предложил СНБО Украины продлить на год санкции в отношении теперь уже только четырех банков с государственным российским капиталом. Речь идет о Сбербанке, Проминвестбанке, "ВТБ Банке" и "БМ Банке".