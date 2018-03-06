S&P повысило рейтинг ВТБ до инвестиционного

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) повысило долгосрочные рейтинги банка ВТБ в местной и иностранной валютах до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства. Краткосрочные рейтинги в обеих валютах были повышены до "A-3" с "B".

Рейтинги банка были повышены вслед за повышением рейтинга РФ 24 февраля. S&P повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", по рейтингам был установлен стабильный прогноз.

Кроме того, агентство отмечает очень высокую вероятность получения банком поддержки от государства, в случае необходимости.

"Мы позитивно оцениваем усилия группы по совершенствованию структуры ее финансирования путем замещения дорогостоящего оптового консолидирования долга привлечением средств от клиентов", - сообщило агентство. Дополнительно была отмечена диверсификация бизнеса, а также улучшенная операционная рентабельность за счет консолидации в рамках группы и рационального управления.

"Волатильность кредитных издержек банка уменьшилась и группа больше не несет убытков по кредитным обязательствам перед партнерами", - добавляют аналитики агентства.