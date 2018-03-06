ЦБ: Объем гарантий, выданных банками РФ, в январе сократился на 5,5%

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. Объем гарантий, выданных российскими кредитными организациями, за январь сократился на 313,4 миллиарда рублей, или на 5,5%, до 5,4 триллиона рублей, свидетельствует отчетность банков, размещенная на сайте Банка России.

Тогда как за январь прошлого года этот показатель вырос на 114,2 миллиарда рублей, или на 2,4%.

Наибольшее сокращение объема выданных гарантий за январь показал ВТБ, у которого показатель сократился 43,5 миллиарда рублей, или на 3,7%. У санируемого Бинбанка объем выданных гарантий сократился на 19,7 миллиарда рублей, или на 28,5%, у банка СКИБ, входящего в группу Совкомбанка, - на 15,5 миллиарда рублей, или на 51,1%.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что ранее СКИБ демонстрировал мощный рост объема выданных гарантий – с 0 на 1 августа 2015 года до 30,4 миллиарда рублей на 1 января 2018 года. Банк был приобретен Совкомбанком у индийского ICICI Bank в марте 2015 года.

Если банки ТОП-30 сократили за январь объем выданных гарантий на 2,2%, то банки за пределами ТОП-200 – на 30,6%.