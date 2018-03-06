Банк России утвердил решения по двум выпускам КОБР совокупно на 1,2 трлн руб

МОСКВА, 6 мар - ПРАЙМ. ЦБ РФ утвердил решения по двум выпускам купонных облигации Банка России (КОБР) совокупно на 1,2 триллиона рублей, сообщает регулятор во вторник.

"Банк России принял решение об осуществлении эмиссии седьмого и восьмого выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР) и утвердил решения о выпуске КОБР-7 и выпуске КОБР-8", — говорится в сообщении.

Седьмой выпуск планируется в объеме 500 миллиардов рублей, восьмой – 700 миллиардов рублей.

В дальнейшем решения об эмиссии нового выпуска КОБР будут приниматься по мере необходимости, с учетом прогноза ликвидности банковского сектора в целях абсорбирования устойчивой части структурного профицита ликвидности, отметил регулятор.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции - еженедельные депозитные аукционы - в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.