Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале выросла на 23,4%

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль Сбербанка SBER по РСБУ в январе-феврале 2018 года выросла на 23,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - до 129,096 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.

"Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь-февраль 2018 года составила 162,7 миллиарда рублей, чистая прибыль составила 129,1 миллиарда рублей, в том числе за февраль - 63,8 миллиарда рублей", - говорится в сообщении Сбербанка.

Чистый процентный доход банка увеличился относительно января-февраля прошлого года на 7,1% и составил 195,1 миллиарда рублей. Рост показателя произошел за счет увеличения объема работающих активов и снижения процентных ставок по привлеченным средствам клиентов, отмечает банк.