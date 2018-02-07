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Сбербанк за 2 месяца нарастил кредиты физлицам по РСБУ на 2,6%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Сбербанк SBER в январе-феврале 2018 года нарастил кредитование населения на 2,6%, корпоративного сектора - снизил на 0,5%, говорится в отчетности крупнейшего российского банка по РСБУ.

Объем кредитов юридическим лицам на 1 марта 2018 года снизился до 11,933 триллиона рублей с 11,991 триллиона на 1 января. Кредиты населению увеличились до 5,055 триллиона рублей против 4,925 триллиона рублей на начало года.

В феврале корпоративным клиентам выдано более 1,1 триллиона рублей, всего с начала года – около 2 триллионов рублей.

Частным клиентам в феврале предоставлено 205 миллиардов рублей, из которых более половины приходится на ипотечные кредиты. Общий объем выданных кредитов за два месяца составил 400 миллиардов рублей.

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