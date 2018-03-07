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"Дыра" в капитале тюменского банка СБРР составила почти 2 млрд рублей


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов Сибирского банка реконструкции и развития (банк СБРР, Тюмень), лишившегося лицензии в феврале, составила 1,966 миллиарда рублей, следует из вестника Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 1,356 миллиарда рублей, обязательства - 3,322 миллиарда рублей.

Банк России с 6 февраля отозвал лицензию у банка СБРР в связи с неисполнением кредитной организацией требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала.

По данным ЦБ, резкое ухудшение финансового положения банка произошло в связи с осуществлением в последней декаде января крупных сделок с ценными бумагами, направленных на замену ликвидных активов заведомо безнадежными, а также пропажей из кассы банка значительной суммы денежных средств. Формирование по требованию надзорного органа необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией капитала.

Ранее в феврале Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило, что выплаты вкладчикам банка СБРР составят около 2,8 миллиарда рублей.

По данным БИР Аналитик, на 1 января банк занимал 319 место в банковской системе РФ с активами 4,1 млрд рублей, собственные средства составляли 387,7 млн  рублей.

 

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