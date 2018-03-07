Алексей Ананьев передал брату свой пакет акций Промсвязьбанка в конце января

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Алексей Ананьев вышел из капитала Промсвязьбанка PSBR в конце января, передав 35,029% акций банка брату Дмитрию, следует из материалов кредитной организации.

После сделки, которая состоялась 23 января, Алексей Ананьев стал владеть 0,0018% акций Промсвязьбанка, а Дмитрий Ананьев через Promsvyaz Capital B.V. тогда в результате увеличил свою долю в банке до 70,056%.

Братья Ананьевы являлись основными владельцами Промсвязьбанка. С середины декабря банк проходит процедуру санации через контролируемый Банком России ФКБС. В январе ЦБ уменьшил уставный капитал Промсвязьбанка до 1 рубля.

В конце февраля Алексей Ананьев сообщил в интервью газете "Ведомости", что после введения в Промсвязьбанк временной администрации братья разделили активы, и теперь в том числе весь банковский бизнес пакета активов полностью принадлежит Дмитрию Ананьеву, а Алексею - только компания "Техносерв" и IT-бизнес.