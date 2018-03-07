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Минфин России с 7 марта начинает обмен суверенных евробондов РФ с погашением в 2030 г


Компании / Финансы

 

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Минфин России начинает сегодня обмен суверенных еврооблигаций РФ с погашением в 2030 году, говорится в сообщении министерства.

Минфин планирует обменять бумаги на евробонды дополнительных выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах или на облигации новых выпусков, размещаемых в целях обмена. Номинальная стоимость размещаемых облигаций не превысит 4 миллиардов долларов.

Заявки на обмен облигаций будет собирать "ВТБ Капитал" в период с 7 по 15 марта. Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не должна превышать 113,5% от номинальной стоимости с учетом амортизации.

Удовлетворение заявок на выкуп обмениваемых облигаций планируется 16 марта по единой цене, определяемой по согласованию с Минфином по итогам анализа книги заявок на выкуп. Также 16 марта будут определены цены размещаемых облигаций.

"Обязательства по полученным Минфином России в рамках обмена обмениваемым облигациям будут признаны досрочно исполненными. Минфин России оставляет за собой право на изменение сроков обмена указанных ценных бумаг", - также говорится в сообщении.

 

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