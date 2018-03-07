Минфин разместил ОФЗ двух серий на 40 млрд руб при спросе в 86,5 млрд руб

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе в размере 86,477 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,11% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,14% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,1786% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,13% годовых. Спрос - 53,717 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 101,5501% от номинала, доходность по цене отсечения - 6,62% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,6493% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,59% годовых. Спрос - 32,76 миллиарда рублей.