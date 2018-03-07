МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 19 /1973/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4622-У от 27.11.2017 "О внесении изменений в Положение Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П "О деятельности по проведению организованных торгов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50066 от 16.02.2018, вступает в силу с 1.07.2018/;

- указание № 4706-У от 25.01.2018 "О Перечне должностей служащих Центрального банка Российской Федерации, которые могут получать кредиты на личные нужды только в Банке России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50056 от 15.02.2018, вступает в силу со дня публикации/;

- указание № 4731-У от 2.03.2018 "О неприменении приказа Инспекции негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации от 12 февраля 2001 года № 15 "Об утверждении требований к порядку оформления результатов актуарного оценивания деятельности негосударственных пенсионных фондов" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-507 от 28.02.2018 "О продлении срока деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью "Страховая компания "Аллега";

- приказ № ОД-519 от 1.03.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования и перестрахования общества с ограниченной ответственностью Страховой компании "Селекта";

- приказ № ОД-520 от 1.03.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528";

- приказ № ОД-521 от 1.03.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389";

- приказ № ОД-522 от 1.03.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 15.02.2018 № ОД-377";

- приказ № ОД-523 от 1.03.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

- приказ № ОД-539 от 2.03.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ "Алжан" /г. Махачкала/";

- приказ № ОД-540 от 2.03.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью ООО КБ "Алжан" /г. Махачкала/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-561 от 5.03.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474";

- информационное письмо о работе с распоряжениями о переводе денежных средств в уплату платежей за жилое помещение и коммунальные услуги № ИН-04-45/12 от 22.02.2018;

- информационное письмо о планируемом поэтапном исключении из капитала кредитных организаций инструментов, предоставленных в рамках программ господдержки № ИН-03-41/13 от 01.03.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых /депонированных/ аккредитивов, заключение договоров банковского счета и договоров банковского вклада /депозита/ с хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 213-ФЗ, по состоянию на 1.02.2018; перечни кредитных организаций, соответствующих по состоянию на 1.02.2018 требованиям постановлений Правительства Российской Федерации; сообщения АСВ для вкладчиков ООО "УралКапиталБанк", ООО КБ "ФПК"; объявления Банка России.