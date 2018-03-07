Микаил Шишханов завершил передачу нефинансовых активов на баланс "Рост банка"

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов сообщил о завершении передачи собственных внебанковских средств на баланс санируемого "Рост банка".

"Я уже практически закончил передачу активов, остались технические детали", - сказал он.

Как сообщали ранее представители регулятора, Бинбанку и "Рост банку" необходимо 250–350 млрд рублей, чтобы обеспечить формирование резерва для обоих банков.

К концу 2017 года Шишханов перевел 75% от заданных средств. Предполагается, что часть из этих средств пойдет на погашение межбанковского кредита "Рост банка".

Шишханов активно участвовал в процессе санации Бинбанка и "Рост банка". В самом начале оздоровления он перечислил на баланс санируемого "Рост-Банка" акции девелоперских компаний "Интеко", 49% в "А101 девелопмент" и другие активы общей стоимостью 70 млрд рублей. Также Бинбанк списал свои субординированные обязательства перед владельцами банка в размере 226 млн долларов и перед АСВ в размере 18,4 млрд рублей, а также принял решение использовать нераспределенную прибыль (17,6 млрд рублей) и эмиссионный доход (25,3 млрд рублей) для покрытия убытков банка.

По мнению участников рынка, тесное сотрудничество бывших собственников, управляющего состава с временной администрацией и регулятором привели к досрочному завершению оздоровления Бинбанка - вместо отведенных на процедуру 6-8 месяцев ее удалось завершить за 5 месяцев.

В конце февраля 2018 года временную администрацию Бинбанка возглавил Сергей Шевченко. Решение о докапитализации банка было вынесено ЦБ РФ 6 марта. В её рамках Центробанк направит в капитал Бинбанка 56,9 млрд рублей. Эта сумма будет направлена на покупку допэмиссий акций банка.