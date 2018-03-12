Альфа-банк планирует выпустить облигации с привязкой к индексу робототехники

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Альфа-банк планирует выпустить биржевые структурные облигации, номинированные в долларах, с привязкой к индексу робототехники, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Встреча с инвесторами, посвященная возможному размещению нового выпуска облигаций "Альфа роботы", состоится 14 марта.

Выпуск предоставит возможность зарабатывать вместе с ростом отрасли робототехники и искусственного интеллекта, говорится в материалах для инвесторов.

В ноябре 2017 года банк разместил биржевые структурные облигации в объеме 20 миллионов евро. Выпуск предусматривает выплату фиксированного купона раз в полгода в размере 0,01% годовых. По облигациям также предусмотрена выплата через пять лет дополнительного дохода, величина которого привязана к динамике индекса NXSRUFA. В мае того же года банк разместил аналогичный выпуск структурных облигаций с привязкой к индексу NXSRUFA на 2,147 миллиарда рублей из общего объема выпуска 5 миллиардов рублей.