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ФАС разрешила структуре ВТБ приобрести 29,1% акций "Магнита"


Компании / Финансы / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство компании "ВТБ Инфраструктурные инвестиции" о приобретении 29,1% акций ритейлера "Магнит" MGNT, сообщается на сайте ведомства.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство общества с ограниченной ответственностью "ВТБ Инфрастуктурные инвестиции" о приобретении доли в размере 29,1% голосующих акций публичного акционерного общества "Магнит" и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства", - говорится в сообщении.

ВТБ 16 февраля заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита" у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит 138 миллиардов рублей. Сам Галицкий сложил с себя полномочия гендиректора и покинет совет директоров ритейлера, однако сохранит 3% акций "Магнита".

Первый зампред ВТБ Юрий Соловьев в феврале заявлял, что банк рассчитывает оставаться акционером ритейлера как минимум два-три года.

В ноябре компания Lavreno Ltd., контролируемая Галицким, уже продала 7,1 миллиона акций "Магнита" по 6,185 тысячи рублей за бумагу. В результате Lavreno привлекла 43,914 миллиарда рублей. После этого "Магнит" провел допэмиссию 7,35 миллиона обыкновенных акций.

"Магнит" планировал использовать привлеченные средства на финансирование расширения торговой сети, реновацию магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса.

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