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Dropbox наметила оценку стоимости компании в рамках IPO в диапазоне $7-8 млрд


Компании / Технологии / Финансы

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Dropbox Inc. установила оценку стоимости компании в рамках IPO в диапазоне 7-8 млрд долларов. Этот листинг может стать одним из крупнейших в технологическом секторе за последние несколько лет, сообщает Dow Jones.

В документах, поданных регулятору в понедельник, разработчик технологий для облачного хранения данных указал, что ожидает оценить свои акции в рамках IPO в 16-18 долларов. В середине этого диапазона оценка компании с полным учетом эффекта размывания акций составит 7,4 млрд долларов, что намного ниже 10 млрд долларов, в которые Dropbox была оценена при привлечении капитала у частных инвесторов в 2014 году.

В середине диапазона объем привлеченных от IPO средств составит 612 млн долларов, а в чистом виде компания, по ее словам, получит доход в размере 529,7 млн долларов.

Согласно данным Dealogic, при такой оценке это IPO станет крупнейшим в технологическом секторе с марта 2017 года, когда первичное размещение провела Snap Inc.

Как сообщила Dropbox, корпоративная инвестиционная группа Salesforce.com Inc., ранее вложившая средства в компанию, будет выступать в качестве якорного инвестора в ходе IPO и купит ее акции на сумму 100 млн долларов, когда листинг дойдет до стадии частного размещения.

Компания и андеррайтеры определят окончательную стоимость акций для IPO исходя из реакции инвесторов на презентации, которые Dropbox начнет давать в скором времени.

Как ожидается, акции Dropbox начнут торговаться на бирже Nasdaq с тикером "DBX" в конце следующей недели.

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