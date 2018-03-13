Чистая прибыль TCS Group по МСФО за 2017 г выросла в 1,7 раза

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят Тинькофф банк и Тинькофф страхование, по МСФО по итогам 2017 года выросла в 1,7 раза в годовом выражении - до 19 миллиардов рублей, следует из сообщения компании.

Прибыль до налогообложения составила 25 миллиардов рублей, увеличившись также в 1,7 раза. Чистая маржа выросла на 37%, до 46,1 миллиарда рублей. Рентабельность капитала увеличилась до 52,8% с 52,8% годом ранее. Чистая процентная маржа составила 25,3% против 25,8% годом ранее.

Общий объем кредитного портфеля вырос на 31% и достиг 157,8 миллиарда рублей. Объем кредитного портфеля группы за вычетом резервов увеличился на 36,3% - до 140,2 миллиарда рублей. Доля неработающих кредитов (NPL) в кредитном портфеле снизилась до 8,8% с 10,2% на конец 2016 года.

Объем средств на счетах клиентов вырос в 1,5 раза и достиг 179 миллиардов рублей. Объем собственных средств вырос также в 1,4 раза и составил 41,9 миллиарда рублей. Совокупные активы за год выросли в 1,5 раза и достигли 268,8 миллиарда рублей.

"Прошедший год был весьма успешным и для кредитных направлений. Было активировано около 1,8 миллиона новых кредитных карт, что способствовало росту кредитного портфеля за вычетом резервов на 36% за год. Качество кредитного портфеля по-прежнему оценивается как высокое, профиль риска недавно привлеченных клиентов сохраняется неизменным, а стоимость риска в четвертом квартале 2017 года снизилась до 2,7%", - приводятся в сообщении слова председателя правления Тинькофф Банка Оливера Хьюза.

TCS Group Holding PLC (TCS LI) - онлайн-провайдер розничных финансовых услуг в России, в состав которого входят "Тинькофф банк", первый российский банк, который полностью отказался от отделений, и "Тинькофф страхование".