ЦБ может начать раскрывать на своем сайте информацию о вводимых запретах для банков

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Банк России рассматривает вопрос раскрытия на своем сайте информации о вводимых запретов и ограничений для банков, исключением будут публикации, которые могут вызвать дестабилизацию финансовой системы, сообщил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.

Соответствующие предложения регулятора также изложены в консультативном докладе, опубликованном на сайте ЦБ для обсуждения с участниками рынка. Комментарии и предложения к докладу принимаются до 15 апреля

"Мы предлагаем обсудить возможность начала более открытого информационного режима надзора с наиболее жестких мер, это касается запретов. И вторым этапом возможно перейти к информированию общества об ограничениях", - сказал Поздышев в ходе брифинга.

"Изучив зарубежный опыт, мы видим, что в большом количестве стран информация о применении мер надзорного реагирования к конкретным банкам доводится до общества регулятором, но у него есть право не размещать такую информацию, если ее размещение может вызвать дестабилизацию финансовой системы. Это непростая конструкция, которую мы хотели бы тоже обсудить", - добавил зампред ЦБ.

В настоящее время о вводимых ЦБ ограничительных или запретительных мерах знает только менеджмент банка и в отдельных случаях его собственники. Сейчас регулятор обязан информировать население о вводимых запретах только если банк не соответствует критериям системы страхования вкладов.

Как говорится в консультативном докладе, ЦБ может наряду с публикацией на сайте предусмотреть механизм адресного информирования профучастников о вводимых мерах.

РИСКИ РАСКРЫТИЯ

Публикация сведений о запретах и ограничениях позволит рынку получать более полную информацию о деятельности банка. С другой стороны, публикация информации об ограничениях может увеличить репутационные риски для банков, а также риски стабильности банковской системы, указывают в ЦБ.

Альтернативным вариантом ЦБ считает публикацию информации о вводимых ограничениях в агрегированной форме без указания на конкретные банки, но с разбивкой по основаниям их введения. Как отметил Поздышев, если например речь идет о штрафе в 3 миллиона рублей, то неважно, на какой банк ЦБ налагает этот штраф.

"С этой точки зрения я не вижу никакой проблемы, чтобы публиковать такую информацию. Но если эта мера оказывает существенное воздействие на банк, к примеру, претензии в части резервов, и публикация этой меры приведет к внезапному пониманию, что у такого-то крупного банка могут быть серьезные проблемы, то это существенный риск", - пояснил Поздышев.

Он объяснил нецелесообразность такой публикации тем, что в случае, когда собственники банков готовы ему помочь, то риски для клиентов и контрагентов могут и не реализоваться, а панику публикация спровоцирует. Поздышев также добавил, что у ЦБ не будет какого-либо перечня банков, в отношении которых регулятор будет раскрывать или не раскрывать вводимые меры.