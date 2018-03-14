АСВ направило на санацию банков 1,5 трлн руб за счет кредитов ЦБ

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Агентством по страхованию вкладов (АСВ) за весь период деятельности направлено на цели санации банков 1,8 триллиона рублей, из которых 1,5 триллиона рублей за счет кредитов Банка России, говорится в годовом отчете госкорпорации.

"Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года на цели санации банков агентством фактически направлено 1,818 триллиона рублей", - говорится в отчете.

В том числе, 1,505 триллиона рублей было направлено за счет кредитов Банка России, 304,99 миллиарда рублей – за счет средств имущественного взноса РФ в имущество АСВ и 7,75 миллиарда рублей – за счет средств Фонда страхования вкладов.

Согласно документу, в 2017 году на цели предупреждения банкротства банков АСВ предоставлены займы за счет кредитов Банка России на сумму 196,86 миллиарда рублей. Заемщиками возвращено госкорпорации 42,44 миллиарда рублей в счет погашения основного долга и уплачено 11,77 миллиарда рублей в качестве процентов.

В 2017 году АСВ за счет возврата денежных средств заемщиками погасило кредиты Банка России на сумму 23,73 миллиарда рублей. По состоянию на конец 2017 года задолженность госкорпорации перед ЦБ составила 1,2 триллиона рублей.

Согласно информации на сайте АСВ, сейчас госкорпорация санирует 26 банков.