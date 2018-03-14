FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

АСВ направило на санацию банков 1,5 трлн руб за счет кредитов ЦБ


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Агентством по страхованию вкладов (АСВ) за весь период деятельности направлено на цели санации банков 1,8 триллиона рублей, из которых 1,5 триллиона рублей за счет кредитов Банка России, говорится в годовом отчете госкорпорации.

"Всего по состоянию на 31 декабря 2017 года на цели санации банков агентством фактически направлено 1,818 триллиона рублей", - говорится в отчете.

В том числе, 1,505 триллиона рублей было направлено за счет кредитов Банка России, 304,99 миллиарда рублей – за счет средств имущественного взноса РФ в имущество АСВ и 7,75 миллиарда рублей – за счет средств Фонда страхования вкладов.

Согласно документу, в 2017 году на цели предупреждения банкротства банков АСВ предоставлены займы за счет кредитов Банка России на сумму 196,86 миллиарда рублей. Заемщиками возвращено госкорпорации 42,44 миллиарда рублей в счет погашения основного долга и уплачено 11,77 миллиарда рублей в качестве процентов.

В 2017 году АСВ за счет возврата денежных средств заемщиками погасило кредиты Банка России на сумму 23,73 миллиарда рублей. По состоянию на конец 2017 года задолженность госкорпорации перед ЦБ составила 1,2 триллиона рублей.

Согласно информации на сайте АСВ, сейчас госкорпорация санирует 26 банков.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ