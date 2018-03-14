FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

АСВ: Объем "забалансовых" вкладов рухнувших банков снизился в 2017 г более чем в 5 раз


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Объем "забалансовых" вкладов, выявленных после отзыва у банков лицензий, по итогам 2017 года снизился более чем в 5 раз, составив около 11 миллиардов рублей, говорится в годовом отчете Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Госкорпорация отмечает, что в 2017 году был осуществлен комплекс дополнительных мер по восстановлению прав населения на "забалансовые" вклады. Так, с начала прошлого года АСВ по заявлениям 13,1 тысячи вкладчиков восстановлены в учете и включены в страховые выплаты "забалансовые" обязательства на сумму более 7,9 миллиарда рублей. При этом восстановление прав свыше 99% вкладчиков было осуществлено во внесудебном порядке.

АСВ раскрыл статистику по ряду рухнувших в 2017 году банков, где выявлялись случаи мошенничества с использованием "забалансового" учета вкладов. Так, в "Булгар банке", Тальменка-банке, "Торговом городском банке", банке "Крыловский" и "Канский" выявлены случаи сокрытия от учета 10,9 миллиарда рублей с целью хищения вкладов, привлеченных от 12,1 тысячи вкладчиков. Объем сокрытых банками средств по сравнению с 2016 годом уменьшился в 5,5 раз.

При этом в Росэнергобанке, в банке "Евростандарт" и "Торговом городском банке" обнаружены признаки фальсификации документов в целях внесения в учет банка несуществующих вкладов. В результате выявления в 2017 году 1450 фиктивных вкладов предотвращено нанесение ущерба Фонду страхования вкладов на сумму более 1,5 миллиарда рублей.

По данным АСВ, общий объем вкладов в банковской системе по итогам прошлого года достиг 26 триллионов рублей. При этом количество страховых случаев по сравнению с 2016 годом сократилось в два раза, с 88 до 41 случая, объем страховых выплат снизился на 29%, до 404 миллиардов рублей, количество вкладчиков, получивших возмещение – на 35%, до 638 тысяч человек.

Версия для печати

Банки

Весь сюжет
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ