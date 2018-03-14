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Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в январе выросла до 33,9%


Компании / Финансы

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за январь 2018 года выросла на 0,8 процентного пункта по сравнению с декабрем и на 1 февраля 2018 года составила 33,9%, сообщается в материалах Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли к 1 февраля до 2,27 триллиона рублей с 2,23 триллиона рублей на 1 января.

Объем рынка ОФЗ по состоянию на 1 февраля снизился до 6,693 триллиона рублей против 6,74 триллиона рублей месяцем ранее.

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