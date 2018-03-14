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Минфин РФ разместит евробонды в рамках одного пакета с обменом старых бумаг


Компании / Экономика / Финансы / Рынки

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ будет проводить размещение евробондов в рамках одного пакета с обменом старых выпусков, но не в один день, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"В один присест, не значит, что в один день. Будем делать это все совместно, это не значит что в один день. В рамках одного пакета", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, будет ли срок размещения евробондов РФ совпадать со сроками обмена старых выпусков на новые бумаги. 

Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в МосквеМинфин России с 7 марта начинает обмен суверенных евробондов РФ с погашением в 2030 г

Минфин России 7 марта объявил о начале обмена суверенных еврооблигаций РФ с погашением в 2030 году на евробонды дополнительных выпусков с погашением в 2027 и 2047 годах или на облигации новых выпусков, размещаемых в целях обмена. Заявки на обмен облигаций будет собирать "ВТБ Капитал" в период с 7 по 15 марта, при этом Минфин России оставил за собой право на изменение сроков обмена указанных ценных бумаг.

Минфин РФ в текущем году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новый еще на 4 миллиарда долларов. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих лет, к участию в размещении евробондов РФ будут допущены российские инвесторы.

 

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