Минфин разместил ОФЗ двух серий на 40 млрд руб при спросе в 83 млрд руб

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 миллиардов рублей при совокупном спросе 83,036 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,016% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,38% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,0927% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,37% годовых. Спрос - 44,556 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26223 с погашением в феврале 2024 года также на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98,8675% от номинала, доходность по цене отсечения - 6,84% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,9051% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,84% годовых. Спрос - 38,48 миллиарда рублей.