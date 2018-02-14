"Газпром" разместит 8-летние евробонды на 750 млн евро с доходностью 2,5%

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. "Газпром" GAZP разместит в среду восьмилетние еврооблигации объемом 750 миллионов евро с доходностью в размере 2,5%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 2,875%, но был снижен в ходе сбора заявок до финального диапазона 2,5-2,7%. По последним данным, спрос на бумаги превысил 2,25 миллиарда евро.

Компания провела 12-13 марта в Париже и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. В зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги с погашением через 8-10 лет.

Организаторами выступают Deutsche Bank, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс капитал" и "ВТБ Капитал".

В конце февраля "Газпром" разместил пятилетние еврооблигации на 750 миллионов швейцарских франков с доходностью в размере 1,45%.