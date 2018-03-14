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В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 20 (1974)


Компании / Финансы

МОСКВА, 14 мар - ПРАЙМ. В среду вышел из печати "Вестник Банка России" № 20 /1974/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- инструкция № 183-И от 6.12.2017 "Об обязательных нормативах банков с базовой лицензией" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50206 от 2.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- положение № 632-П от 1.03.2018 "О закупках Центрального банка Российской Федерации /Банка России/" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4645-У от 14.12.2017 "О порядке и сроках раскрытия головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50207 от 2.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4646-У от 14.12.2017 "О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России по вопросам раскрытия и представления головными кредитными организациями банковских групп консолидированной финансовой отчетности" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50208 от 2.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4654-У от 20.12.2017 "О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 6 ноября 2014 года № 157-И "О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и изменений и дополнений в них" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 50196 от 1.03.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-592 от 7.03.2018 "О продлении моратория на удовлетворение требований кредиторов кредитной организации Публичное акционерное общество Банк "ВВБ" ПАО Банк "ВВБ" /г. Севастополь/";

- информационное письмо о методологии кредитного рейтингового агентства № ИН-06-51/14 от 7.03.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ для вкладчиков АКБ "Мастер-Капитал" /ОАО/.

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