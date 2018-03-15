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Парламент Украины уволил Гонтареву с должности главы Нацбанка


Компании / Финансы / Банки

КИЕВ, 15 мар - ПРАЙМ. Парламент Украины уволил Валерию Гонтареву с должности главы Нацбанка. В ходе своего выступления в Верховной раде она заявила, что ее миссия на посту главы регулятора выполнена.

Гонтарева написала заявление об отставке с 10 мая 2017 года и в настоящее время находится в отпуске. С 11 мая обязанности главы НБУ исполняет первый зампред Яков Смолий. Рада в четверг рассматривает вопроса увольнения Гонтаревой. Согласно процедуре, Верховная рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению главы государства. Президент Украины Петр Порошенко предложил назначить на этот пост Смолия.

"Я считаю мою миссию полностью выполненной, потому что реформы проведены", - сказала Гонтарева, отметив, что впервые в истории Украины ее отставка – это не политическое решение.

Нацбанк путем реформирования был превращен в европейский институт, подчеркнула она. "Что было сделано? Во-первых, обеспечена макрофинансовая стабильность. Страна перешла на гибкий валютный курс и начала новую монетарную политику инфляционного таргетирования", - сказал Гонтарева, добавив, что сейчас валютные колебания на рынке воспринимаются спокойно и без паники.

Она также отметила, что во время ее пребывания на должности главы Нацбанка сотрудничество с МВФ и другими международными финансовыми организациями было успешным, что позволило нарастить золотовалютные резервы Украины до 18,4 миллиарда долларов.

Также, по данным Гонтаревой, украинская банковская система была очищена от неплатежеспособных банков, что восстановило ее стойкость. "Банки здоровы, прозрачные и уже готовы возобновить кредитование", - сказала Гонтарева.

 

 

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