Нацбанк Украины продлил санкций против "дочек" российских госбанков

КИЕВ, 15 мар - ПРАЙМ. Нацбанк Украины во исполнение решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) продлил действие санкций против четырех "дочек" российских госбанков, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Президент Украины Петр Порошенко в начале марта утвердил продление на год санкций против четырех украинских "дочек" российских госбанков.

"Национальный банк во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 марта 2018 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие указом президента Украины 6 марта 2018 года, продолжает обеспечивать реализацию санкций, примененных к некоторым банкам, а именно: Сбербанк SBER, Проминвестбанк, "ВТБ Банк", "БМ Банк", - говорится в сообщении.

Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работавших на тот момент в стране структур российских госбанков. Им были запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. Однако в декабре Сбербанк продал свою "внучку" VS Bank, поэтому теперь санкции продлены на год против только четырех банков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ) и Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа).