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Совет директоров банка "Возрождение" возглавил представитель фонда Bonum Capital


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Председателем совета директоров банка "Возрождение" стал представитель частного инвестиционного фонда прямых инвестиций Bonum Capital Мурат Алиев, говорится в материалах кредитной организации.

Алиев занимает пост главы совета директоров фонда Bonum Capital. Зампредом совета директоров банка "Возрождение" стал гендиректор "Бонум менеджмент" Максим Мещеряков. СМИ связывают этот фонд с российским сенатором и миллиардером Сулейманом Керимовым.

В начале марта акционеры банка "Возрождение" избрали новый состав совета директоров, в котором 5 мест из 12 заняли представители фонда Bonum Capital.

После объявления о санации Промсвязьбанка PSBR контрольный пакет банка "Возрождение", который входил в одну группу с ПСБ, был выставлен на продажу. Регулятор указал, что владельцы санируемых банков не могут контролировать другие банки. По предписанию ЦБ Дмитрий Ананьев и подконтрольные ему структуры имеют право голоса только по 10% акций банка.

В начале февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что покупкой банка интересуются многие. О том, что именно Керимов намерен купить банк "Возрождение", сообщало в феврале агентство Рейтер. Заместитель гендиректора по стратегии и инвестициям "Бонум менеджмент" Антон Аверин ранее подтвердил агентству "Прайм", что Bonum Capital проводит due diligence банка "Возрождение" и подтвердил намерения фонда стать акционерами "Возрождения".

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