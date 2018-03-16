Минфин РФ разместит новые евробонды на $1,5 млрд, доразместит "Россию-2047" на $2,5 млрд

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Минфин России разместит новые 11-летние суверенные еврооблигации в объеме 1,5 миллиарда долларов с доходностью 4,625% и бонды дополнительного выпуска "Россия-2047" на 2,5 миллиарда долларов с доходностью 5,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

В ходе сбора заявок ориентир доходности по новому выпуску был снижен с первоначального уровня около 4,75% до финального 4,625% , по допвыпуску евробондов "Россия-2047" - с около 5,5% до финального диапазона 5,2-5,3%. По последним данным, общий спрос на бумаги двух выпусков составил около 7,2 миллиарда долларов.

С учетом доразмещения объем выпуска "Россия-2047" в обращении увеличится до 7 миллиардов долларов.

Привлеченные средства будут использованы на общие цели правительства, а также на финансирование выкупа евробондов "Россия-2030", держатели которых предъявили к обмену бумаги на 7,659 миллиарда долларов по номиналу. Из них Минфин принял заявки на 5,79 миллиарда долларов по номинальной стоимости. Ценные бумаги номиналом 1 тысяча долларов будут выкуплены по цене 536 долларов за штуку.

Минфин РФ в 2018 году планирует разместить евробонды на 3 миллиарда долларов и обменять бумаги старых выпусков на новые еще на 4 миллиарда долларов. Аналогичная программа внешних займов РФ была реализована и в прошлом году. Однако в текущем году, в отличие от предыдущих, к участию в размещении евробондов РФ допущены российские инвесторы.

В новом выпуске еврооблигаций, номинированном в долларах, с погашением в 2029 году Минфин предусмотрел опцию смены валюты платежа на российские рубли для повышения привлекательности для внутренних покупателей, покупающих бонды для репатриации капиталов.