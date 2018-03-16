"РЕСО-Гарантия" планирует в апреле провести IPO

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Страховая компания "РЕСО-Гарантия" рассматривает возможность проведения первичного размещения акций (IPO) в апреле текущего года, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Собеседник агентства не назвал итоговую площадку планируемого размещения, но отметил, что изначально компания намеревалась провести сделку на Московской бирже.

В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что организаторами планируемого в апреле размещения выбраны Bank of America Merrill Lynch, Citi, "ВТБ Капитал", "Сбербанк SBER КИБ", "Ренессанс Капитал", Deutsche Bank и Societe Generale.

"Никаких решений на эту тему не принято, ни в части самого факта размещения, ни в части банков, ни в части сроков", - сообщил РИА Новости заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.