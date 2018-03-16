FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"РЕСО-Гарантия" планирует в апреле провести IPO


Компании / Финансы / Банки

 

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Страховая компания "РЕСО-Гарантия" рассматривает возможность проведения первичного размещения акций (IPO) в апреле текущего года, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Собеседник агентства не назвал итоговую площадку планируемого размещения, но отметил, что изначально компания намеревалась провести сделку на Московской бирже.

В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что организаторами планируемого в апреле размещения выбраны Bank of America Merrill Lynch, Citi, "ВТБ Капитал", "Сбербанк SBER КИБ", "Ренессанс Капитал", Deutsche Bank и Societe Generale.

"Никаких решений на эту тему не принято, ни в части самого факта размещения, ни в части банков, ни в части сроков", - сообщил РИА Новости заместитель генерального директора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов.

 

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ