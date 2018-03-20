Рост числа потенциальных банкротов по кредитам в РФ в начале 2018 г прекратился

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Рост количества потенциальных банкротов по кредитам в РФ в первые месяцы 2018 года прекратился, по состоянию на середину марта их количество составило 891,36 тысячи человек и осталось неизменным по сравнению с декабрем 2017 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По состоянию на середину марта 2018 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 891,36 тысячи человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с середины декабря 2017 года количество потенциальных банкротов фактически не изменилось (в декабре 2017 года – 890,92 тысячи человек)", - говорится в сообщении.

По состоянию на март 2018 года основная часть потенциальных банкротов - это по-прежнему должники по потребительским кредитам – 68,3%, а самую незначительную долю составляли должники по ипотеке - 2,2%. При этом по сравнению с мартом прошлого года в структуре должников наибольший рост продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров (+4,8 процентного пункта), а также займы микрофинансовых организаций (+1,4 п.п.). В то же время сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (-4,4%), кредитным картам (-1,5 п.п.) и ипотеке (-0,2 п.п.). Доля автокредитов в структуре должников осталась неизменной - 8,1%.

По данным НБКИ, в регионах РФ наибольшая динамика роста числа потенциальных банкротов с декабря 2017 года по март 2018 года была отмечена в Еврейской АО (+7,9%), Ингушетии (+6,7%), республике Саха (Якутия) (+6,5%) и Амурской области (+6,5%). В свою очередь, самая существенная динамика снижения количества должников зафиксирована в Ненецком АО (-11,1%), Башкирии (-6,3%) и Карачаево-Черкесии (-6,0%), а также в Кемеровской области (-3,9%) и Кабардино-Балкарской республике (-3,9%).

"Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу два года назад, однако массового количества банкротств не наблюдается. Пока признать себя банкротами решились порядка 5-6% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков - вынужденная и, к тому же, не "дешевая" мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях", - приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.

"Вместе с тем, весьма вероятно, что ситуация с динамикой количества потенциальных банкротов близка к стабилизации. По крайней мере, последние 3 месяца этот показатель фактически не растет, а почти в половине регионов страны даже сокращается. В первую очередь, это связано с улучшением в последние годы качества управлением риском со стороны кредиторов, а также более активным участием в кредитном процессе заемщиков с хорошей кредитной историей. Поэтому качество розничных кредитов, выданных за последние 2-3 года, значительно выше тех, которые были предоставлены гражданам в 2010-2014 годы", - отметил Викулин.