ЦБ РФ разместил купонные облигации на весь лимит в 143,9 млрд руб

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Банк России разместил купонные облигации на 143,911 миллиарда рублей - на весь объем предложения в 143,911 миллиарда рублей, следует из материалов регулятора.

Спрос по номиналу составил 145,415 миллиарда рублей. Объем спроса по ценам заявок достиг 146,492 миллиарда рублей, цена отсечения - 100% к номиналу. Средневзвешенная цена составила 100% к номиналу.

Минимальная и максимальная заявленные цены составляли 100% от номинала. Дата расчетов по аукциону - 21 марта, погашения бумаг - 16 мая.

Ранее во вторник ЦБ также разместил купонные облигации на 282,302 миллиарда рублей при объеме предложения в 365,621 миллиарда, с погашением 13 июня.

Облигации ЦБ — это инструмент регулирования банковской ликвидности, который используется для абсорбирования формирующегося значительного и устойчивого ее избытка, как правило, на сравнительно длительные сроки (от нескольких месяцев до года).

Банк России также может проводить аукционы по размещению ОБР для снижения нагрузки на основные операции – еженедельные депозитные аукционы - в том случае, если избыточная ликвидность формируется в значительном объеме и на длительный срок.