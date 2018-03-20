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Сбербанк будет передавать ПСБ кредиты ОПК, по передаче капитала ведет диалог с кабмином


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Сбербанк SBER будет передавать Промсвязьбанку кредиты в сфере ОПК, но по передаче капитала будет вести диалог с правительством и Центральным банком РФ, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Минфин рассчитывает, что Промсвязьбанк PSBR в начале мая начнет работать как опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Министр финансов Антон Силуанов в середине февраля говорил, что обсуждается вариант передачи Промсвязьбанку от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 триллиона рублей вместе с соответствующим капиталом.

"Передавать (кредиты – ред.) будем. В каком объёме пока не могу сказать", - заметил Греф.

Что касается передачи соответствующего капитала, Греф отметил, что диалог по этому вопросу ведётся с ЦБ и кабмином.

"Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Диалог с правительство с регулятором сейчас идёт", - подчеркнул он.

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